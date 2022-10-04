Çekmeköy'de gecekondu alev alev yandı
Çekmeköy'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel 04.10.2022, 09:19
Nişantepe Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede gecekonduyu tamamen sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Mahallede paniğe olan yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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