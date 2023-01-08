Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobil paramparça oldu: 3 ağır yaralı
İstanbul Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Genel 08.01.2023, 08:54 08.01.2023, 10:45
Şile Otoyolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ girişinde yol ayrımının ortasında bulunan bariyerlere çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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