Çanakkale'de hamile ve engelli personele idari izin
Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin verildi.
Genel 24.08.2022, 20:22 24.08.2022, 20:47
Çanakkale ve bölgesinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller yarın, bir gün idari izinli sayılacak.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın, bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.
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