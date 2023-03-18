Çanakkale Zaferi 108. yılında anılıyor
Çanakkale'de 108 yıl önce kazanılan zafer bir kez daha anılıyor.
Çanakkale Deniz Zaferi, 108. yıl dönümünde coşkuyla kutlanacak. Kutlama törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Zaferin yıl dönümünde, Şehitler Abidesi ve Seddülbahir Kalesi'nde iki ayrı anma programı düzenlenecek. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.
Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.
325 gün süren savaşlar
325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916`da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi.
Çanakkale`de 18 Mart 1915`te elde edilen deniz zaferi, Türkiye`nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale`nin geçilemeyeceğini kanıtladı.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|23
|51
|3. Beşiktaş
|24
|46
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|24
|41
|6. Başakşehir
|23
|40
|7. Kayserispor
|24
|35
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|23
|30
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|24
|28
|12. Kasımpaşa
|25
|26
|13. Gaziantep FK
|24
|25
|14. Ankaragücü
|23
|25
|15. İstanbulspor
|23
|24
|16. Sivasspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|23
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|25
|51
|2. Eyüpspor
|25
|50
|3. Rizespor
|25
|46
|4. Keçiörengücü
|25
|46
|5. Pendikspor
|25
|44
|6. Sakaryaspor
|25
|43
|7. Bodrumspor
|25
|41
|8. Manisa FK
|24
|39
|9. Bandırmaspor
|25
|37
|10. Göztepe
|25
|35
|11. Boluspor
|24
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|24
|17
|18. Denizlispor
|25
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|27
|66
|2. M.City
|27
|61
|3. Tottenham
|28
|51
|4. M. United
|26
|50
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Aston Villa
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|37
|12. Crystal Palace
|27
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Nottingham Forest
|27
|26
|16. Leicester City
|27
|25
|17. Everton
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|25
|65
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|25
|48
|4. Real Sociedad
|25
|45
|5. Real Betis
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|38
|7. Rayo Vallecano
|26
|38
|8. Athletic Bilbao
|26
|36
|9. Osasuna
|25
|34
|10. Mallorca
|25
|32
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|26
|30
|13. Sevilla
|25
|28
|14. Cadiz
|26
|28
|15. Real Valladolid
|26
|28
|16. Espanyol
|25
|27
|17. Valencia
|25
|26
|18. Getafe
|25
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|25
|13