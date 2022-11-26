Çanakkale Köprüsü turuncu renkle ışıklandırıldı
1915 Çanakkale Köprüsü kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ışıklandırıldı.
Genel 26.11.2022, 10:00
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, bölgenin simgelerinden biri olan köprü turuncu renkte aydınlatıldı.
Turuncu ışıklandırma, 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprüden geçen araç sürücülerinin de dikkatini çekiyor.
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