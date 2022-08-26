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Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu

Çanakkale'de Ezine'de ''Mona'' isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi karaya oturdu.

Genel 26.08.2022, 12:29
Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu

Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan "Mona" isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Kaynak: AA
#Çanakkale #kargo gemisi
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