Çanakkale'de fırtınanın devirdiği ağaç enerji hattına zarar verdi

İlçeye bağlı Küçükpaşa ve Büyükpaşa köylerinde gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle bir kavak ağacı, iki köyün arasından geçen enerji nakil hattının üzerine devrildi.

Hatta yaşanan kopma nedeniyle bölgedeki bazı köylerde kesinti meydana geldi.

Kesintinin giderilmesi için enerji hattında onarım yapılacağını öğrenildi.