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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Genel 16.09.2022, 08:53
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

İçinde 3 kişinin bulunduğu teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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