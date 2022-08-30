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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Genel 30.08.2022, 07:12
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

İçinde 5 kişinin bulunduğu özel teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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