Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Genel 05.11.2022, 08:54
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.
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