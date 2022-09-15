Çanakkale Bayramiç'te yangın: 26 hayvan telef oldu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yangın çıktı. Yangında bir ev ve ahır yandı, 26 hayvan telef oldu.
Genel 15.09.2022, 07:44
Bayramiç'e bağlı Yeşilköy'de bir evden alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan ahıra sıçradı.
Yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti.
Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. 1 ev ile 1 ahır yanarken 21 koyun ve 5 keçi de telef oldu.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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