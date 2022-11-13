Camiye içkiyle girdi, yere tükürdü, Kur'an-ı Kerim'i yere attı ve yakalandı

Alınan bilgiye göre, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki camiye elinde içkiyle gelen B.E, ayakkabılarıyla içeriye girdikten sonra sigara içti, yere tükürdü ve burada bulunan Kur'an-ı Kerim'i yere attı. Şüpheli, daha sonra camiden ayrıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, B.E'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, B.E'nin camideki saygısız davranışları güvenlik kamerasınca kaydedildi.