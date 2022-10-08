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Camiye girip cemaate hakaret eden kadın gözaltında

Zonguldak’ta camiye girerek cemaate hakaret ettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı. Kadın hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’dan adli işlem başlatıldı.

Genel 08.10.2022, 14:28
Camiye girip cemaate hakaret eden kadın gözaltında

Valilikten yapılan açıklamada, Mevlit Kandili dolayısıyla Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen program sırasında camiye ayakkabılarıyla giren Ö.D'nin cemaate hakaret ettiği belirtildi.

Olay sonrası Ö.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, inceleme sonucu şüphelinin Samsun ve İstanbul'da ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünün belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

#Zonguldak #hakaret #uzun mehmet camisi
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