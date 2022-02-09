Caminin sadaka kutusunu çalan zanlıya tutuklama
Malatya'da bir caminin sadaka kutusunu çalan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 09.02.2022, 14:19
Malatya'da bir caminin sadaka kutusunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat'ta İnönü Mahallesi'ndeki Sümer Camisi'nin sadaka kutusunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler 35 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, olayın şüphelisini tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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