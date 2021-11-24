Camilerden hırsızlık yapan zanlılara tutuklama
Kayseri'de 5 ayda 12 camiden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 24.11.2021, 18:26 24.11.2021, 18:30
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 ayda 12 camiden güvenlik kamerası ve kayıt cihazı ile para çalan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen zanlılar M.E.U, İ.E.Ç. ile A.Ö. kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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