Çakmakların içine uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, şüpheli hareket eden bir kişinin üst aramasında bulunan çakmakların içinden uyuşturucu çıktı, şüpheli gözaltına alındı.
Genel 20.07.2022, 09:56
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine H.K'yi durdurarak üst araması yaptı.
Yapılan ilk aramada suç unsuruna rastlanmazken, şüpheli tavırları üzerine H.K'nin üzeri ikinci kez arandı.
Aramada, normalinden farklı olduğu tespit edilen çakmağa gizlenmiş 5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
H.K'nin ikametinde yapılan aramada da içine uyuşturucu gizlenmiş 5 çakmak daha ele geçirildi.
Şüpheli H.K. gözaltına alındı.
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