Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden edinilen bilgiye göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmişti.
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