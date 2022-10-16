banner38

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Genel 16.10.2022, 09:59
Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, 63 yaşındaki Kemal Aydın yönetimindeki otomobille, 41 yaşındaki Ersin Yırgal idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kaza yapan araçlara, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, 35 yaşındaki Süleyman Şen yönetimindeki kamyonet ile 45 yaşındaki Şefik Akın'ın kullandığı kamyon çarptı.

Kazada sürücüler ile kamyonetlerden birinde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Salim Tuncar yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner35
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 10 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 7 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Crystal Palace 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 9 7
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Athletic Bilbao 9 17
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23