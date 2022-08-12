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Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Genel 12.08.2022, 08:33
Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde Yalova-Bursa kara yolunda Tuncay K. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette giden Hasan Y. kontrolündeki traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Tuncay K. ile motosikletteki yolcu Muhammet B. savruldu.

Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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