Bursa'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Genel 13.11.2022, 12:56
Mehmet Kaydı idaresindeki hurda yüklü tır, Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı otoyol girişinde şarampole devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kaydı ile Emre Eker'i sıkıştıkları araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Kaydı ve Eker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaydı ve Eker'in cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Başakşehir
|13
|24
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Trabzonspor
|13
|23
|7. Beşiktaş
|13
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Antalyaspor
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Ankaragücü
|13
|13
|15. Karagümrük
|12
|12
|16. Sivasspor
|14
|11
|17. Hatayspor
|12
|11
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Boluspor
|12
|22
|3. Pendikspor
|12
|21
|4. Bodrumspor
|12
|21
|5. Keçiörengücü
|11
|21
|6. Samsunspor
|13
|20
|7. Manisa FK
|12
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Tuzlaspor
|12
|15
|11. Sakaryaspor
|12
|15
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Altay
|12
|12
|16. Altınordu
|11
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|13
|23
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|13
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|14
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Leicester City
|15
|17
|13. Bournemouth
|15
|16
|14. Leeds United
|14
|15
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4