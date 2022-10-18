Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Genel 18.10.2022, 08:32
Bursa-Karacabey kara yolunda Bursa istikametine seyreden 58 yaşındaki Bahri Güner idaresindeki panelvan, Minteks mevkisinde yol kenarındaki cepte park halinde bulunan E.K'nin kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Güner çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Güner'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Güner'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
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