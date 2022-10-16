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Bursa'da şehit polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da bir olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş için tören düzenlendi.

Genel 16.10.2022, 15:27
Bursa'da şehit polis memuru için tören düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Akkuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, şehidin annesi, babası, eşi, iki çocuğu, yakınları ile polis memurları katıldı.

Cenazesi katafalka konulduktan sonra özgeçmişi okunan ve helallik alınan Altıntaş, dualarla memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Polis memuru Sami Altıntaş, önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'taki bir adresteki aile içi şiddet olayına müdahale etmek istemiş, kapının açılmaması üzerine tırmandığı balkon demirlerinin kopması üzerine üçüncü kattan düşerek şehit olmuştu.

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