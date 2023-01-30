Bursa'da otomobil metro inşaatına düştü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde metro hattı inşaat alanında açılan 3 metre derinliğindeki çukura otomobilin düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Genel 30.01.2023, 09:37
Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki otomobil, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapım çalışmaları kapsamında kazılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralı sürücü, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan S.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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