Bursa'da kuvvetli lodos: Ağaç araçların üzerine devrildi
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi.
Genel 28.09.2022, 08:37
Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.
Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.
Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
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