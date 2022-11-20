Bursa'da hafif ticari araç dereye uçtu: 2 yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Genel 20.11.2022, 11:29
Muhsin Yıldız idaresindeki hafif ticari araç, 11 Eylül Bulvarı'nda seyir halindeyken korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre yüksekten dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Yıldız ve yanında bulunan Sinem Akbabalar araçta sıkıştı.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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