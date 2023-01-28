Bursa'da gaz zehirlenmesi: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, gaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Genel 28.01.2023, 09:56
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşayan Leyla Kul'un evinden yoğun gaz kokusu geldiğini fark eden komşusu, durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine söz konusu adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zili çalan ekipler cevap alamayınca itfaiye ekipleri, yan komşunun balkonundan yaşlı kadının evinin camını kırdı. Bu esnada odasında uyuduğu belirlenen Leyla Kul gürültüye uyanarak kapıyı açtı.
Kapının açılmasıyla yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale etti.
Evde yoğun gaz kokusu olduğundan dolayı yaşlı kadın tedbiren Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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