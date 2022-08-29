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Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde devrilen servis aracının sürücüsü yaralandı.

Genel 29.08.2022, 06:54
Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

25 yaşındaki Burhan Yıldırım idaresindeki minibüs, Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüsün tekerlekleri ve bazı parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

#Bursa
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