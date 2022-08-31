Bursa'da çiftlikte yangın
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çiftliğin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Genel 31.08.2022, 07:12
30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Zaman zaman çökmelerin yaşandığı restorandaki yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken restoranın kundaklandığı iddia edildi.
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