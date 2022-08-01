Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden belediye tarafından 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Genel 01.08.2022, 16:45
Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar durumu Osmangazi Belediyesine bildirdi.
İhbar üzerine, oğluyla birlikte yaşayan Ayşe Yıldırım'ın adresine giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, odaları çöple dolu evde çok sayıda kedi olduğunu belirledi.
Evi temizleyip dezenfekte eden ekipler, kedileri tedavi için Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü.
Belediye ayrıca aileye eşya ve gıda yardımında bulundu.
Kaynak: AA
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