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Bursa'da 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 5 gün önce yanan evde çıkan yangın söndürüldü.

Genel 18.10.2022, 08:09
Bursa'da 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı

Rıdvan Ö. Vatan Mahallesi 1. Olcay Sokak'ta ailesiyle yaşadığı 2 katlı evde yangın çıkarıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Rıdvan Ö.'nün komşuları, gözaltına alınan şüphelinin dün serbest bırakıldığını, evinde yeniden yangın çıkardığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da yaşayan Rıdvan Ö, 13 Ekim'de evini yakmış, daha sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra 2. Vadi Sokak'ta bulunan kayınvalidesinin evini de yakmaya çalışmıştı. Şüpheli ekiplerce yeniden gözaltına alınmıştı.

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