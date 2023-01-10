Burdur'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu
Burdur'un Altınyayla ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin ormanda cansız bedeni bulundu.
Genel 10.01.2023, 10:56 10.01.2023, 17:02
Gülpınar Mahallesi'ndeki evinden dün öğlen saatlerinde ormandan odun getirmek için çıkan 72 yaşındaki Osman Tekerci'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Tekerci'yi bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.
Otopsi için adli tıpa götürüldü
Ekipler, aramalar sonucu Çörten köyü yakınlarındaki Derindere mevkiinde önce otomobilini buldukları Tekerci'yi daha sonra 15 metre ileride hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Tekerci'nin cesedi, Cumhuriyet savcının incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
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