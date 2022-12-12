Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Burdur'da şarampole devrilen sebze ve meyve yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Genel 12.12.2022, 07:12
Hüseyin Demirtaş idaresindeki sebze ve meyve yüklü kamyon, Büğdüz Kavşağı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre yüksekten düşen kamyonun içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarlan Demirtaş'ın cansız bedeni, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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