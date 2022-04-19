Bülent Parlak hayatını kaybetti

Kültür, Sanat, Edebiyat alanında yayın yapan İzdiham Dergisi'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni, şair, yazar Bülent Parlak evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



İzdiham Dergisi, Bülent Parlak'ın vefatını, 'İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun' diyerek duyurdu.

Bülent Parlak'ın vefatı ailesi, yakınları ve dergi okurlarını derinden üzdü.

Edinilen bilgiye göre, Bülent Parlak'ın cenaze namazıyla ilgili detaylar henüz belli olmadı.

Bülent Parlak'ın vefatı sonrası sevenleri sosyal medyada acılarını paylaştı:

Daha bir hafta önce iftar daveti üzerine konuşmuştuk Bülent Parlak abiyle. Az önce vefatını öğrendim. Allah rahmetiyle muamele etsin.

Bir kalbi olduğunu bildiğim güzel bir insanı, kardeşim şair Bülent Parlak'ı kaybettik.

Ölüm ani. Ölüm sert. Bülent Parlak vefat etmiş.

Şâir bülent parlak bugün candan geçmiş… çok üzgünüm. onu iyi ve dertli bilirdik. mekânı cennet olsun.