Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişiye tutuklama
Şişli'de bir alışveriş merkezinde bulduğu kredi kartını kullanan yabancı uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 25.12.2021, 18:13
Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.N'nin bir alışveriş merkezinde kaybettiği kredi kartından 4 farklı iş yerinde alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kredi kartını bulan Filistin uyruklu O.A'nın, bununla alışveriş yaptığını belirledi.
Tespit edilen adresinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
12
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
|9. Sivasspor
|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|20. Göztepe
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Erzurumspor
|18
|36
|3. Ankaragücü
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|17
|26
|10. Kocaelispor
|18
|24
|11. Tuzlaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|17
|20
|16. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8