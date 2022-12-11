BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 12.15'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Daha sonra yapılan açıklamaya göre, şu seferler de iptal edildi:

"16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa(Mudanya),16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)."