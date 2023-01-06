Budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirip öldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.
Genel 06.01.2023, 11:18
Karakuyu Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Ahmet Akbörk, budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı.
Akbörk'ün hareketsiz durduğunu gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Akbörk'ün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirledi.
İtfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Akbörk'ün cesedi, morga götürüldü.
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