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Bu yıl yaklaşık 120 bin göçmen ülkelerine gönderildi

Göç İdaresi Başkanlığı, "Henüz yıl tamamlanmadan ülkemiz tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşılmıştır. Sınır dışı sayısı, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 159 artış göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Genel 25.12.2022, 14:53
Bu yıl yaklaşık 120 bin göçmen ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen 119 bin 817 düzensiz göçmen ile ülke tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçle mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sınırlarımızda alınan etkili tedbirler sayesinde 2022'de 274 bin 311 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2016'dan bu yana ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 737 bin 732 olmuştur. Doğu ve güney sınırlarımızdaki göç baskısı, yani ülkeye kaçak giriş denemeleri, alınan tedbirlerle birlikte bir önceki yıla göre yüzde 38 azalmıştır. Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla 231 bin olarak kayıtlara geçmiştir."

Sınır dışı işlemlerinin hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 119 bin 817 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Böylece henüz yıl tamamlanmadan ülkemiz tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşılmıştır. Sınır dışı sayısı, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yüzde 159 artış göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısının, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 236, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 22 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 167 arttığı bildirilen açıklamada, "2016'dan bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 445 bin 326'ya ulaşmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Göç İdaresinin açıklamasında, bu yıl 234 charter uçak seferi ile 44 bin 433, tarifeli uçuşlarla 22 bin 101 olmak üzere toplam 66 bin 534 düzensiz göçmenin Afganistan; 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 12 bin 385 düzensiz göçmenin ise Pakistan'a güvenli şekilde gönderildiği aktarıldı.

Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan Türkiye'de, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eurostat verilerine göre, 2021'de Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 709 bin 900 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 80 bin 470'i sınır dışı edilmiştir. 2022'de ise tüm Avrupa ülkelerinin sınır dışı ettiği düzensiz göçmen sayısı eylül sonu itibarıyla 53 bin 885 olarak açıklanmıştır. Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 11 seviyelerinde kalırken, ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 70 olarak kayıtlara geçmiştir."

Göç İdaresi Başkanlığının geri gönderme merkezlerinin sayısının 30'a, kapasitesinin ise 20 bin 540'a yükseltildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 107 farklı uyruktan 18 bin 776 yabancı idari gözetim altında olup terke davet kapsamında işlemleri süren 5 bin 675 düzensiz göçmenle birlikte toplamda 24 bin 451 yabancının sınır dışı işlemleri devam etmektedir."

#Göçmen #sınır dışı
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