Bu virüse dikkat! Tüm kişisel verileri çalıyor
Son günlerde dünya genelinde ortaya çıkan 'malware snake' adlı virüs, bilgisayarınıza bulaştıktan sonra bütün kişisel verilerinizi tek tek çalıyor.
Malware snake ve diğer tüm virüslerden korunmanın en temel yolu; bir antivirüs programı kullanmak, e-posta adresinize gelen şüpheli iletileri açmadan silmek, internet tarayıcısında gezinirken açılan her pencereye tıklamamaktır. İşte, malware snake virüsünü temizlemenin yolu...
'Malware snake' virüsü, bilgisayara kurmak istediğiniz bir exe dosyasıyla bulaşabilir. Bu aşamada bilgisayarınızda çalışan antivirüs programının veritabanı eğer güncelse, malware snake virüsünü tespit ederek .exe dosyasının yüklemesini durduracak ve sizi uyaracaktır. Diğer virüsle göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan malware snake'in, bilgisayar korsanları tarafından 2020 yılında geliştirilerek internete yüklendiği ortaya çıktı.
MALWARE SNAKE VİRÜSÜ NEDİR?
Siber tehditlere ilişkin yeni bir açıklama yapan Cybereason Global Güvenlik Operasyonları Merkezi (GSOC), 'malware snake' adlı virüsün dünya genelinde hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Bulaştığı bilgisayardaki IP, adresi, konum bilgisi, kimlik bilgileri, e-posta adresleri gibi hassas bilgileri toplayarak bilgisayar korsanlarına gönderen malware snake, exe dosyalarının çalıştırılmasıyla farkında olmadan bilgisayara bulaşıyor.
Karar
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6