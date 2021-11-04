Bu virüse dikkat! Tüm kişisel verileri çalıyor

Malware snake ve diğer tüm virüslerden korunmanın en temel yolu; bir antivirüs programı kullanmak, e-posta adresinize gelen şüpheli iletileri açmadan silmek, internet tarayıcısında gezinirken açılan her pencereye tıklamamaktır. İşte, malware snake virüsünü temizlemenin yolu...

'Malware snake' virüsü, bilgisayara kurmak istediğiniz bir exe dosyasıyla bulaşabilir. Bu aşamada bilgisayarınızda çalışan antivirüs programının veritabanı eğer güncelse, malware snake virüsünü tespit ederek .exe dosyasının yüklemesini durduracak ve sizi uyaracaktır. Diğer virüsle göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan malware snake'in, bilgisayar korsanları tarafından 2020 yılında geliştirilerek internete yüklendiği ortaya çıktı.

MALWARE SNAKE VİRÜSÜ NEDİR?

Siber tehditlere ilişkin yeni bir açıklama yapan Cybereason Global Güvenlik Operasyonları Merkezi (GSOC), 'malware snake' adlı virüsün dünya genelinde hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Bulaştığı bilgisayardaki IP, adresi, konum bilgisi, kimlik bilgileri, e-posta adresleri gibi hassas bilgileri toplayarak bilgisayar korsanlarına gönderen malware snake, exe dosyalarının çalıştırılmasıyla farkında olmadan bilgisayara bulaşıyor.

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