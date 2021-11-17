Bu ne hadsizlik...
Uygurların etkinliğine salon vermeyen Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur’un Çin radyosuna yaptığı “Ben Çinliyim” açıklamasına büyük tepkiler yağdı. İşte o açıklamalar...
Genel 17.11.2021, 12:55 17.11.2021, 13:08
Türkiye’deki Uygur derneklerinin Mado’nun Ankara Çukurambar şubesinde yapacakları basın açıklamasını “Çin’deki yatırımlarımız zarar görür” gerekçesiyle iptal eden Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur’un, “Her Çinliye bir liralık dondurma satsam yeter” ve “Üç defa ‘Ben nereliyim?’ diye sordum. Şaşırdılar. Ben Çinliyim dedim. Ne demek istediğimi sordular. İnsanın iki vatanı olur diye açıkladım. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim dedim” şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.
Sosyal medyada #BoykotMado kampanyası ile Kanbur’un sözleri gündem oldu.
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