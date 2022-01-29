Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar geliyor

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken doğu da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam edecek. Kars'ta bugün hissedilen sıcaklık -22 derece olması beklenirken, Kocaeli'nde 3, İstanbul'da 4 derece olacak.

Sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:

-Bugün Ege de yağmur Güneydoğu'daki kar yağışı dışında sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur var. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski devam ediyor. İç kesimlerde don ve buzlanma var.

-TV de söyledim burada da söyleyim. Karın çok olduğu yerlerde çatı altlarında dolaşmayın aracınızı park etmeyin. Çatılarda özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında çok kar var erime bunları kaydıracaktır.

-Pazar gecesi ve 31 Ocak Pazartesi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya kar tekrar geliyor. Karaman Niğde Konya Aksaray Yozgat Kayseri de yoğun görünüyor. Kar yerden kalkmadan üzerine yağacağından yamaçlarda çığ riski artar.

HABER3