Bu çiçeği koparan 109 bin lira ceza ödeyecek

Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı gölünde bulunan sarı ve beyaz renkteki endemik tür nilüferler, tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Doğal güzellikleri ile milli parklara ve tabiat parkına bir başka güzellik katan nilüferleri koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor.

Nilüfer çiçekleri, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor.