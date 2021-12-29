Bozcaada feribot seferlerine hava engeli
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Genel 29.12.2021, 11:21
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Buna göre, Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00 seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılıp yapılmayacağının da ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı belirtildi.
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