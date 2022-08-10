Bozcaada'da çöplük alanda yangın: Müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Genel 10.08.2022, 18:34
Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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