Bozayı sulama kanalında mahsur kaldı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir sulama kanalında mahsur kalan bozayı bulunduğu yerden ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Genel 30.10.2021, 18:36
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Harmancık köyündeki sulama kanalına inen bozayı, kanalın etrafındaki duvar dolayısıyla bulunduğu yerden çıkamadı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.
Şube Müdürü İlbeyi Aydın'ın başkanlık yaptığı ekip, ağacı halat yardımıyla su kanalının içine doğru çekti. Bozayı, ağaca tırmanarak mahsur kaldığı yerden kurtuldu.
Öte yandan DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından bozayıyı kurtarma çalışması sırasında çekilen görüntüler de paylaşıldı.
Kaynak: AA
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