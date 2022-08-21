Boya yaparken balkondan düşen genç ağır yaralandı
Kırıkkale'de balkonda boya yaptığı sırada yere düşen kişi ağır yaralandı.
Genel 21.08.2022, 09:28
Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki evlerinin birinci katında balkonda boya yapan Ahmet S., dengesini kaybederek toprak zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekibince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
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