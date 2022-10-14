Boru hatlarından petrol çalan zanlılara tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Ekim'de gerçekleştirilen "Sondaj Operasyonu"nda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı, 10'u ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine 2 aylık teknik ve fizik takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığı tespit edilmiş, şüphelilerin ham petrolü çalarken kullandıkları yöntemler de deşifre edilmişti.

Şüphelilerin, hazırladıkları düzenekleri petrol borularına yerleştirerek özel bir vanayla hattın dışına petrol akışını sağladıkları ve varilleri ham petrolle doldurarak ağaçlık alanda bulunan gizli depolara naklettikleri belirlenmişti.

Çalınan petrollerin depolandığı yaklaşık 70 tonluk varil de ele geçirilmişti.