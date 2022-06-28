Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışı toprak kayması sebebiyle araçların geçişine kapatıldı.
Genel 28.06.2022, 09:42
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi. Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendiriyor.
Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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