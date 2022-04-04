Bolu Dağı Tüneli 44 saat sonra ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli, 44 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde 2 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan yolun açılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Karayolları ekiplerince yolun iki kesiminde, refüjde ve tünel tüplerinin üst kısmında bulunan toprak yığınları iş makinelerinin yardımı ile kaldırıldı.
Çalışmaların son aşamasında ise zeminde bulunan çamur temizlendikten sonra yol yıkandı.
Yıkama çalışmasının sona ermesiyle birlikte ulaşım yaklaşık 44 saat sonra çift yönlü iki şeritten açıldı.
Abant ve Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna verilen trafik, yoldaki dubaların kaldırılmasıyla otoyola yönlendirildi.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım kontrollü bir şekilde çift şeritten sağlanmaya başlandı.
Yolun açılmasıyla birlikte trafik dron ile havadan görüntülendi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Beşiktaş
|31
|47
|8. Hatayspor
|30
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|28
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22