Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki sis, görüş mesafesini düşürdü.
Genel 29.09.2022, 10:15
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.
Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve tabelalarla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarı.
Sis, kent merkezinde de etkili oldu.
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