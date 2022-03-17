Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Meteoroloji tarafından açıklanan kar yağışı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olmaya başladı.
Genel 17.03.2022, 16:34
Sürücüler, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar nedeniyle dikkatli seyrediyor.
Karayolları karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışı ve gece oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Kent merkezi ile yüksek kesimlerde de aralıklarla kar yağışı görülüyor.
Kaynak: AA
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parçalı bulutlu
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